Edinho com lesão grave

O avançado Edinho sofreu uma lesão grave na partida deste domingo para a Taça de Portugal e pode ter de colocar ponto final na carreira.

O internacional luso já tinha marcado dois golos pelo Cova da Piedade no jogo contra o Grupo Recreativo Amigos da Paz. Já perto do final do encontro falhou uma grande penalidade e correu para a recarga mas embrulhou-se com o guarda-redes e terá fraturado tíbia e perónio.

Edinho foi transportado ao hospital da Universidade de Coimbra.

A recuperação demora, pelo menos, oito meses mas, dada a idade (38 anos) o final de carreira pode ser um cenário próximo.