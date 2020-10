Sordo conquista rali da Sardenha

O piloto Dani Sordo (Hyundai) venceu o rali da Sardenha, sexta prova do Campeonato do Mundo (WRC), com 5,1 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

O espanhol, que já tinha vencido a prova italiana em 2019, partiu para o derradeiro dia de competição com 27,4 segundos de vantagem, que foi encurtada para 5,1 segundos ao longo das quatro especiais deste domingo.

"É fantástico. Não estou satisfeito com a minha prestação de hoje, mas conseguimos trazer a vitória para casa", sublinhou.

Neuville, que era terceiro no início do dia, conseguiu destronar o francês Sébastien Ogier (Toyota) na derradeira especial, a “power stage”, que distribui cinco pontos extra pelos cinco pilotos mais rápidos.

Ogier acabou no degrau mais baixo do pódio a apenas um segundo de Neuville e a 6,1 de Sordo.

"Não havia mais que pudesse fazer. Dei tudo, andei nos limites", sublinhou Ogier.

O líder do campeonato, o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), foi quarto, mas já a 1.02,3 minutos.