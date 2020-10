Fórmula 1. Hamilton vence e iguala recorde de triunfos de Schumacher

Lewis Hamilton, da Mercedes, ganhou este domingo o GP Eifel, disputadado no circuito de Nurburgring (Alemanha), e iguala a marca de Michael Schumacher (91 vitórias).

Hamilton deixou o segundo classificado, o holandês Max Verstappen (Red Bull), a 4,470 segundos, e o australiano Daniel Ricciardo (Renault) a 14,613 segundos.

Esta foi a sétima vitória da temporada para Hamilton, em 11 corridas disputadas, piloto que lidera o Mundial de Fórmula 1 com 230 pontos, alargando para 69 a vantagem sobre o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro na Mercedes, segundo no campeonato.

Após a cerimónia do pódio, Mick Schumacher ofereceu ao britânico um dos capacetes do pai. Hamilton ficou "honrado" com o gesto do jovem alemão.