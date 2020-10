Reação dos jogadores. “Está tudo em aberto”

Portugal e França empataram 0-0 e continuam igualados na frente do grupo da Liga das Nações.

Os jogadores queriam ganhar, mas o empate não é mau resultado.

João Félix

"Foi um jogo repartido, complicado para ambas as equipas. Eles estavam a atacar bem, nós a defender bem. Nós também atacámos bem, eles também defenderam bem. Foi um jogo equilibrado. Está tudo em aberto. Agora é focar na Suécia e ganhar os jogos que faltam”.

Nélson Semedo

“Fizemos no geral um grande jogo. Na defesa estivemos muito bem. A França tem uma grande equipa, na frente tem muito bons jogadores, mas conseguimos controlá-los. Queríamos ganhar, acabámos por empatar, mas no geral fizemos um bom jogo. Não tivemos excesso de respeito pela França, as duas equipas tiveram respeito pelo adversário, é normal, cada uma das equipas tem grandes jogadores e é preciso ter algumas cautelas. Queríamos ganhar, podíamos ter ganhado, mas o empate não é um mau resultado”.

Raphael Guerreiro

“Faltou um golo. Estivemos muito consistentes defensivamente, faltou-nos fazer um golo. Dispusemos de algumas ocasiões para marcar, não o conseguimos, mas estivemos bem defensiva e ofensivamente, tanto Portugal como a França. Este é um grupo muito forte, com boas seleções, que querem apurar-se e que vão lutar até ao fim pelo apuramento. Agora vamos defrontar a Suécia, é mais um jogo difícil, temos de recuperar fisicamente de um jogo exigente, mas estamos habituados a jogar de três em três dias.”

Ao fim de três jogos, Portugal e França lideram o grupo com sete pontos. A Croácia tem 3 e a Suécia 0.