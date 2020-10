Cristiano Ronaldo assume que quer ser o “melhor marcador de sempre” nas Seleções

O futebolista Cristiano Ronaldo assume o desejo de ultrapassar o iraniano Ali Daei e tornar-se no melhor marcador de sempre de seleções nacionais, objetivo que o avançado português diz que vai alcançar.

“É uma sensação única marcar 100 golos. É uma marca histórica. Agora o desejo, já que estamos lá perto, é bater o recorde mundial e passar a ser melhor marcador de sempre. É uma meta que eu vou conseguir. É um orgulho jogar por Portugal e sempre que jogo é como se estivesse a fazê-lo pela primeira vez”, afirmou CR7.

As palavras do jogador de 35 anos foram divulgadas nas redes sociais da Federação Portuguesa de Futebol, num vídeo em que o capitão da seleção nacional recebe de uma marca desportiva umas chuteiras comemorativas dos 100 golos marcados por Portugal.

Ronaldo, que vai somar a sua 167 internacionalização no duelo com a França, para a Liga das Nações, tem 101 golos alcançados com a equipa das quinas e está a oito de igualar o iraniano Ali Daei, que registou 109 entre 1993 e 2006, período em que representou o seu país.