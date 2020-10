Morreu Ângelo, bicampeão europeu pelo Benfica

Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica, morreu este domingo, aos 90 anos.

Pelos encarnados, onde esteve 13 épocas (1952-1965), o defesa conquistou também sete campeonatos e cinco Taças de Portugal.

Ângelo fez 285 jogos de águia ao peito, mais 20 pela Seleção, e quatro golos.

O Benfica já reagiu oficialmente com uma mensagem deixada pelo presidente no site do clube.

Segundo Luís Filipe Vieira, Ângelo é "um dos nossos eternos bicampeões europeus e um dos símbolos que ficará para sempre na história". Fez parte da "geração de ouro e gloriosa" e é "um dos obreiros da imagem e mística de 'jogar à Benfica'".

Também João Noronha Lopes, candidato às eleições do Benfica, deixou uma nota de pesar pela morte de Ângelo Martins, " um dos maiores a vestir o Manto Sagrado".



O Benfica decretou três dias de luto.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reagiu ao falecimento do internacional Ângelo Martins. Fernando Gomes deixou mensagem em que reconhece e agradece "todo o seu contributo em prol do futebol português".

"Enquanto jogador e treinador será sempre referência. Elevou bem alto o nome de Portugal", acrescentou o presidente da FPF.