​Carlos Acutis, "padroeiro da Internet", vai ser beatificado este sábado

A Igreja reconheceu como milagre a cura de uma criança brasileira que tocou numa relíquia do adolescente italiano.

Considerado pelos fiéis como o “padroeiro da internet”, o adolescente que usou a internet para difundir a mensagem de Jesus Cristo vai ser beatificado graças a um milagre registado no Brasil.

Carlo Acutis foi dado como exemplo pelo Papa Francisco na sua exortação pós-sinodal “Christus Vivit”. Será beatificado em Assis, Itália, numa cerimónia marcada para as 15h00 (hora de Lisboa).

O corpo de Carlo Acutis, que morreu de leucemia em 2006, quando tinha apenas 15 anos, foi inumado no dia 1 de outubro e encontrava-se incorrupto e em bom estado de conservação.

O corpo do jovem vai ficar exposto à veneração dos fiéis até ao dia 17 de outubro, no Santuário do Despojamento em Assis.