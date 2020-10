​Carlo Acutis, "padroeiro da Internet", já é Beato

No arranque da cerimónia, já na presença dos pais, Andrea e Antonia, e dos dois irmãos do jovem, foi lida uma breve biografia do novo beato. O cardeal-vigário do Papa para a Diocese de Roma, Agostino Vallini, que presidiu a missa, leu a carta do Papa Francisco com a fórmula de beatificação:

“Concedemos que o Venerável Servo de Deus Carlo Acutis, leigo, que, com o entusiasmo da juventude, cultivou amizade com o Senhor Jesus, colocando a Eucaristia e o testemunho da caridade no centro da própria vida, a partir de agora seja chamado Beato e que seja celebrado todos os anos nos locais e de acordo com as regras estabelecidas pelo direito, em 12 de outubro, dia de seu nascimento ao céu.”

Seguiram-se calorosos aplausos e foi revelada a imagem do beato, enquanto uma relíquia foi levada em procissão até ao altar.