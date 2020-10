Marcelo condecora quatro profissionais de saúde: "É um incentivo, porque a pandemia não acabou"

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou este sábado os quatro profissionais de saúde que lidaram com o primeiro caso de Covid-19 diagnosticado, em março, em Portugal. Um gesto simbólico do Presidente da República, que destacou “o grau de dedicação” de todos os profissionais que têm estado mobilizados “nesta tarefa nacional relacionada com a pandemia”.

Os médicos Miguel Abreu e Ana Mendes, o enfermeiro Domingos Dieguez e a auxiliar Maria da Conceição Pinto, do Hospital de Santo António, no Porto, receberam, das mãos de Marcelo, a Ordem de Mérito.

“É um duplo agradecimento, um duplo louvor que vos transmito a vós e a milhares de profissionais de saúde em nome de todos os portugueses. É um incentivo, porque a pandemia não acabou. É um incentivo e o desafio de que a saúde em Portugal nunca acabará”, sublinhou.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.067 pessoas dos 85.574 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Empatia pelo "cansaço"

O Presidente da República disse este sábado compreender o cansaço sentido pelos profissionais de saúde e pelos portugueses para enfrentarem um “esforço que está a ser muito mais longo do que se pensava”, lembrando que a saúde vai “além da covid-19”.

“Saúde não é igual a covid-19. A covid-19 é neste momento uma urgência no quadro da saúde, mas há mais saúde para além da covid-19”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, que falava aos jornalistas à margem de uma audiência, no Porto, com a Federação Portuguesa de Ciclismo, disse compreender “perfeitamente” o desgaste e cansaço que os portugueses e profissionais de saúde sentem “perante uma situação imprevisível na dimensão e nos contornos”.

Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que os profissionais de saúde em momento algum “sacrificam a vida e saúde dos portugueses” e que, nesse sentido, “há que encontrar formas de ir enfrentando o que é mais longo e mais difícil do que se pensava”.

“Ir enfrentando, procurando não sacrificar os doentes não covid-19, mas olhando, obviamente, para o que tem sido a evolução da covid-19 nos últimos dias e semanas”, salientou o chefe de Estado, acrescentando que para isso são precisas “condições que permitam enfrentar por mais tempo aquilo que ultrapassou as expectativas em termos de desafio”.

“Ao mesmo tempo, temos a certeza, porque não temos um profissional de saúde que se recuse a ter como objetivo cimeiro o serviço da vida e da saúde dos portugueses. Daí a sua abnegação, há um lado de abnegação que não tem preço (…). Eles [profissionais de saúde], a última coisa que vão sacrificar é a vida e saúde de um qualquer português”, afirmou.

No dia em que se celebra a Saúde Mental, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que as situações de stresse e pressões psicológicas a que os portugueses têm vindo a ser sujeitos ao longo destes sete meses são “o exemplo vivo da importância da saúde mental no nosso país”.