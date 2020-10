"Impasse" e "tudo em aberto" - assim vão as negociações entre o BE e o governo

“Um empréstimo às pessoas” – é assim que o Bloco de Esquerda considera a redução nas retenções na fonte em sede de IRS que o Governo prepara com o objetivo de aumento o rendimento disponível das famílias. A medida, que foi avançada pelo Expresso e já confirmada à Renascença por fonte do Governo, não chega para satisfazer os partidos de esquerda e, em concreto, o Bloco.

António Costa avançou com esta medida sem contactar os parceiros, mas fonte do Bloco de Esquerda comenta laconicamente que se trata de "um empréstimo às pessoas". Isto porque aquilo que foi ser um aumento do rendimento mensal ao longo de 2021, pode depois custar aos contribuintes no ajuste de contas em 2022.

Nenhuma das questões consideradas essenciais pelo Bloco de Esquerda teve resposta por parte do governo e segundo disse fonte bloquista à Renascença mantém-se "tudo em aberto" e fala-se mesmo num "impasse" – foi essa a expressão que a coordenadora do Bloco, Catarina Martins, usou este sábado em Matosinhos -, tendo em conta o documento de trabalho que o governo enviou nas últimas horas aos parceiros com as contrapropostas.

Os bloquistas já responderam a esse documento, que classificam de "considerações por escrito que correspondem às negociações dos últimos dias", mas até agora sem avanços.

É o caso, por exemplo, da questão do Novo Banco, mantendo-se o "impasse" porque o Governo garante, por uma lado, que não injeta mais dinheiro, mas, por outro, deixa ao Fundo de Resolução esse papel, o que para os bloquistas não é aceitável, já que isso afeta o défice e o bolso dos contribuintes. O argumento do Bloco é que, se a banca falhar nas transferências para o Fundo de Resolução, continuará a ser o Estado a ter de garantir a existência de verbas nesse fundo.

Outra questão que não está a fazer andar as negociações com o BE é a nova prestação social para este período de crise. Está fechado que vai existir mesmo, mas falta acertar, segundo os bloquistas, o valor do apoio.

O desenho da medida tem sido baseado no limiar da pobreza - 502 euros - mas é considerado baixo pelos bloquistas, mantendo-se ainda em aberto a abrangência, o universo, da medida que é descrita como estando "em vias de resolução".

Para estas negociações é condição considerada como "muito importante" a questão da proibição de despedimentos em empresas com lucros e também nas que irão receber os apoios para a recuperação em tempo de pandemia. À Renascença, fonte bloquista refere que também aqui "não há acordo", sendo considerada insuficiente a proposta do Governo de fazer com que as empresas que despeçam e tenham lucros percam benefícios fiscais.

Para o Bloco era também importante que o valor do custo de despedimento voltasse ao tempo pré-troika - 30 dias por cada ano de trabalho - mas fica o lamento dos bloquistas por o "governo não apresentou sequer uma proposta, nem quis discutir", com farpas "aos despedimentos que continuam fáceis e baratos".

Outro ponto em que ainda não há acordo é no subsídio de desemprego. Isso mesmo foi assumido pela coordenadora do Bloco de Esquerda, este sábado. Catarina Martins disse que não é suficiente aumentar o valor do subsídio, é preciso também aumentar o período de pagamento.

A contraproposta do governo não serve, portanto, para garantir a luz verde do BE, é mesmo dito à Renascença que aquele documento de trabalho “não permite a viabilização" do Orçamento do Estado, ficando, porém, a garantia de que se "mantém a porta aberta para negociações" até ao último minuto.