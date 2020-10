"As famílias estão sob forte tensão, vemos as pessoas mais angustiadas e em sofrimento"

Um em cada cinco portugueses tem algum problema de saúde mental. Ou seja, são mais de dois milhões de pessoas, em dados pré-pandemia. E se hoje este já não é um tema tabu, também é verdade que, por enquanto, não foi suficiente para os diversos governos terem avançado com políticas de Saúde Mental. É preciso "ter coragem, decidir, investir e avançar", porque os problemas já existiam e a pandemia só os agravou, refere em entrevista à Renascença o psicólogo clínico Daniel Sousa, docente do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), no Dia Mundial da Saúde Mental. Apesar de não ter números concretos, revela que, à clínica do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, integrado no ISPA, chegam cada vez mais pedidos de ajuda de pessoas que se sentem angustiadas com o impacto da pandemia de Covid-19 nas suas vidas e nas dos que os rodeiam. Daniel Sousa também alerta para a situação especial dos idosos e dependentes nos lares: sentem-se sós e abandonados. E a solidão mata mais do que muitas doenças físicas, avisa. As pessoas estão angustiadas São várias as razões para o estado em que as pessoas chegam à Clinica de Psicologia do ISPA, mas todas elas revelam uma profunda angústia, revela o seu diretor à Renascença. Algumas são comuns, mas “quando entramos no mundo de cada pessoa, referem as dificuldades nas relações interpessoais, a dificuldade em lidar com os diversos membros da família dentro de casa, o receio em relação ao futuro, ao emprego, quando não estão já em situação de 'lay-off' ou desempregadas. As famílias estão sob forte pressão e tensão, vemos as pessoas a agravar as suas queixas e a aumentar o seu nível de angústia e sofrimento”, partilha Daniel Sousa.

Nas consultas têm aparecido muitos jovens e adultos ativos. Mas Daniel Sousa mostra-se particularmente preocupado com os idosos e dependentes, a residir em lares e sem poderem sair ou estar com as famílias há sete meses. A solidão mata mais do que muitas doenças físicas O psicólogo e docente do ISPA admite que há uma preocupação de saúde pública e em proteger os mais vulneráveis do contágio, mas manifesta-se preocupado com o estado psicológico e emocional destas pessoas e das suas famílias. “É de um sofrimento atroz as pessoas não poderem dar acompanhamento às pessoas mais velhas da sua família, poderem até ser impedidas de estar com elas. E receio muito pela nossa população mais envelhecida, por estar mais isolada e em maior solidão”. Daniel Sousa considera que é preciso refletir sobre esta situação e deixa o alerta: “A solidão mata mais do que muitas doenças físicas. A ligação humana é um alimento para a alma da nossa espécie. As pessoas em solidão sofrem mais”. Procura-se coragem (para avançar com políticas de Saúde Mental) Os dados de diversos estudos nacionais e europeus revelam que mais de 20% da população portuguesa tem algum problema de saúde mental, quer seja ansiedade, depressão ou perturbações do humor, o que corresponde a mais de dois milhões de pessoas -- sendo que são estudos com alguns anos, todos pré-Covid-19. A pandemia, lembram os especialistas, só veio agravar a situação. Ao contrário de outros países europeus, Portugal ainda não tem um Programa de Saúde Mental. Frisando que não quer cair no "cliché de referir exemplos estrangeiros", Daniel Sousa não resiste a referir o caso britânico. “Há alguns anos, o Governo fez contas e percebeu claramente que investir no aumento do número de psicólogos e psicoterapeutas no Serviço Nacional de Saúde não só beneficiava a saúde mental e física dos cidadãos como beneficiava a economia. Investiram e os resultados são tão bons que o programa está a ser prolongado. Mas é preciso ter coragem política, decidir, investir e avançar”.