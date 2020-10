Segundo debate presidencial cancelado após Trump recusar frente a frente virtual com Biden

O cancelamento do segundo dos três debates, que deveria acontecer a 15 de outubro em Miami, na Flórida, surge um dia depois de Trump ter rejeitado um debate virtual com Joe Biden .

A notícia foi avançada esta sexta-feira por vários media norte-americanos, incluindo o "New York Times" e o "Wall Street Journal", citando duas fontes ligadas à Comissão para os Debates Presidenciais .

Depois de um primeiro debate presencial caótico, o Presidente dos EUA testou positivo à Covid-19, tendo estado hospitalizado durante três dias e recebido um cocktail experimental de fármacos que Trump diz ter sido "milagroso".

Na sequência da sua infeção, a Comissão de Debates Presidenciais propôs que o segundo frente a frente com o ex-vice-presidente Biden acontecesse de forma virtual, uma hipótese que Trump rejeitou liminarmente.

Esta sexta-feira, ainda sem notícias de um resultado negativo do Presidente no teste de diagnóstico de infeção pelo SARS-CoV-2, foi anunciado que Trump vai organizar um evento de campanha com centenas de pessoas este sábado na Casa Branca.

O recandidato à presidência dos EUA tem já marcado um outro comício de campanha a ter lugar para a próxima segunda-feira, na Flórida.