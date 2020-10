Greta Thunberg apela ao voto em Joe Biden

A ativista sueca Greta Thunberg, figura do movimento internacional de jovens que lutam contra as alterações climáticas, apelou, este sábado, ao voto no democrata Joe Biden, adversário de Donald Trump nas presidenciais norte-americanas de novembro.

"Nunca me envolvo na política partidária, mas as próximas eleições norte-americanas superam tudo isso", escreveu a jovem de 17 anos no Twitter.

"Do ponto de vista do clima, está longe de ser suficiente e muito defenderam outros candidatos, mas enfim... Organizem-se e façam com que todos votem em #Biden", acrescentou.