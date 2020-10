Co-piloto espanhola morre em acidente no Rali Vidreiro na Marinha Grande

Um acidente no Rali Vidreiro 2020, que começou este sábado as provas oficiais na Marinha Grande, provocou a morte a uma das participantes, confirmou a Renascença junto de fonte da organização.

Ao que a Renascença conseguiu apurar, o acidente vitimou a co-piloto Laura Salvo, da equipa espanhola do troféu Peugeot, na primeira prova especial de qualificação. A equipa, formada também pelo piloto Miquel Socias, teve uma saída de pista e embateu com violência contra um pinheiro, num local onde outro veículo também se tinha despistado.

A violência do choque vitimou a co-piloto. O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) demorou dois minutos a chegar ao local do sinistro, mas já nada pode fazer. O óbito acabou por ser declarado no local.

O alerta para o acidente entre veículos da prova foi dado pelas 10h00. No local estão 18 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos bombeiros e autoridades, disse ainda fonte do CDOS.

As provas de qualificação do Rali Vidreiro Centro de Portugal, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, realizaram-se esta sexta-feira, iniciando-se hoje a prova oficial, que teve partida no Parque da Cerca, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.

Acidente no Rali Vidreiro vitima Laura Salvo

Em comunicado, a organização confirma que "Laura Salvo, co-piloto espanhola, de 21 anos, faleceu esta manhã no decorrer da primeira especial do Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande". "Uma saída de estrada e um embate na traseira de outro piloto acidentado no mesmo local, vitimou a jovem atleta que neste evento acompanhava Miguel Socias", é dito.

O Presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande explicou o incidente no LiveStream da competição: “Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer. O Clube Automóvel da Marinha Grande e os respetivos meios de auxilio chegaram ao local em cerca de dois minutos, fazendo todos os possíveis para salvar a jovem concorrente, tentando a reanimação. Os meios levaram a vítima para uma zona onde fosse possível a chegada de um helicóptero de emergência médica, mas a concorrente acabou por falecer no local. Em meu nome, e em nome do Clube Automóvel da Marinha Grande endereço publicamente os meus sentimentos a toda a família, amigos e equipa da vítima.”

Ao longo do dia e assim que possível serão feitas mais declarações oficiais da organização.