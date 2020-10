Marítimo derrota Farense

O Marítimo venceu o Farense, por 3-0, num jogo de preparação entre as duas formações da I Liga de futebol, que teve lugar no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Joel Tagueu foi a figura de destaque, ao bisar no encontro particular, abrindo e fechando o marcador. Já o segundo tento dos verde rubros foi assinado por Jefferson, ponta de lança promovido à equipa principal do Marítimo esta época.

As duas equipas realizaram boas exibições na jornada passada, frente a dois 'grandes' do campeonato português, com o Marítimo a vencer no reduto dos dragões pela primeira vez, enquanto a formação de Faro, que subiu à I Liga portuguesa 18 anos depois, complicou a vida ao Benfica (3-2).