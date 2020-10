MotoGP. Miguel Oliveira com 12.º tempo em Le Mans

O piloto Miguel Oliveira vai sair do 12.º lugar para o GP França de MotoGP, que se disputa este domingo.

O português da KTM Tech3 ficou a cerca de sete décimas do francês Fabio Quartararo (Yamaha), mas com o último tempo da Q2.

Miguel Oliveira vinha de uns treinos livres bastante atribulados em que “perdeu” duas motos: uma que perdia óleo e outra que foi ao chão.

No final da qualificação, o “88” confirmou que “não foi a qualificação desejada” e conta o que aconteceu: “Houve um problema com o motor no quarto treino livre, tive de recomeçar com pneu novo à frente e na minha primeira volta o pneu ainda estava muito frio e cai”.

“A equipa com grande esforço reparou a mota com sucesso a tempo. Na qualificação ainda consegui andar mais rápido do que de manhã, mas não foi suficiente para subir na tabela dos tempos”.

Oliveira considera que “vai ser uma corrida dura”, mas diz-se “confiante” de que pode fazer um bom resultado este domingo.

A corrida em Le Mans disputa-se às 12h00 deste domingo.