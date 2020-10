Miguel Oliveira "ameaça" lutar pela "pole position" do GP de França

Miguel Oliveira foi, esta manhã, o segundo mais rápido na pista de Le Mans, na terceira sessão de qualificação do GP de França em MotoGP, e conseguiu o apuramento direito para a segunda sessão de qualificação (Q2).

Depois de ter rodado longe dos primeiros, nas duas sessões de sexta-feira, o piloto português foi apenas batido por Fabio Quartaro e dá sinais de que pode lutar pela primeira "pole position" da carreira em MotoGP.

A sua melhor qualificação é o 5.º posto alcançado no GP da Andaluzia, já este ano.

A correr em casa, Quartararo, em Yamaha, estabeleceu a melhor volta em 1,32.319. Miguel Oliveira, na KTM da Tech3, ficou a 0.130s. O terceiro foi o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, companheiro de equipa de Quartararo.

O português foi de longe o mais rápido entre as KTM. O segundo melhor da marca austríaca foi Pol Esparagarò, com o 9.º tempo, também com passagem direta para a Q2.

Miguel Oliveira, que desistiu na última corrida, após queda, na Catalunha, é 9.º classificado do Mundial, com 59 pontos. Está a 49 pontos de Quartaro, que lidera, mas a apenas 18 pontos de entrar no "top-5".

A Q2 do GP de França está marcada para as 13h35. A corrida é no domingo, às 12h00.