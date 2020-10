Dani Sordo alarga vantagem no rali da Sardenha

O piloto espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) alargou a vantagem na liderança do rali da Sardenha, sexta prova do Campeonato do Mundo (WRC), após o segundo dos três dias de prova.

O catalão, que começou o dia com 17 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville, seu companheiro de equipa na Hyundai, venceu uma das seis especiais disputadas, mas terminou com 27,4 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, que agora é o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que venceu quatro das seis especiais.

Neuville caiu para terceiro, mas está a apenas 1,5 segundos de Ogier. O galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato, é o quarto classificado, já a 58,4 segundos do comandante da prova.

"Tivemos de ser cuidadosos na gestão dos pneus, fazer a escolha certa e atacar quando podíamos e defendendo quando tinha de ser. Nos ralis, sabemos que não existe uma vantagem confortável. Temos de manter o ritmo no domingo de manhã", frisou Sordo.

Este domingo disputam-se os derradeiros 41,9 quilómetros, divididos por quatro especiais, a última delas a “power stage”, que atribui cinco pontos extra distribuídos pelos cinco primeiros classificados.