Fernando Santos e o jogo contra a França. “Uma coisa é ter respeito; outra é subserviência”

O selecionador nacional antevê uma partida difícil contra a França, mas garante que a equipa das quinas vai para vencer, num palco de boas memórias.

Fernando Santos começa por lembrar que foi no Stade de France, contra os gauleses, que fez o seu “primeiro jogo como selecionador [em 2014]” e que “a final [de 2016] vai estar sempre presente na nossa memória. Mas o que vou sentir amanhã não tem nada a ver, será um jogo diferente”.

Apesar disso, “queremos fazer um bom jogo e vencer”.

“França é, na realidade, uma das melhores equipas do mundo, mas temos as nossas armas. Queremos colocar em campo os nossos princípios de jogo. A França não foi igual nos últimos jogos ao que havia sido nos últimos dois anos. Como sempre fizemos, temos a humildade de reconhecer a qualidade dos adversários e de estudá-los”, garantiu o técnico.

Fernando Santos lembra que “a França terá perdido um ou dois jogos a jogar em casa. Uma coisa é sabermos disso, outra é irmos para o jogo pensarmos que não podemos ganhar. Vamos com convicção de que podemos ganhar. Grau de dificuldade elevado? Seguramente. Temos de estar no topo em todos os momentos do jogo. Humildade e subserviência não são a mesma coisa. Uma coisa é ter respeito; outra é subserviência. Isso não vai acontecer. É importante estarmos ao melhor nível. Não será fácil para Portugal, mas também não será fácil para a França”.

Quanto a um eventual sentimento de vingança dos franceses, Fernando Santos não acredita nisso. “Isso está fora do futebol. Jogadores que este nível entrarem em campo ansiosos tenho dificuldade em aceitar”.

Portugal e França lideram o grupo 3 na Liga das Nações, com duas vitórias em dois jogos.

A partida entre campeão do mundo e campeão da Europa vai ter relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.