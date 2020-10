Processo contra MAG. Sócios do Sporting exigem saída de Rogério Alves

A expectativa é que Rogério Alves seja "suspenso, suspenso", sublinha Renato Lopes. O representante do grupo de sócios exemplifica o que está em causa na atuação do líder da MAG verde e branca, com base na última reunião magna realizada.

Renato Lopes explica, em nome do grupo, que já está foi interposto o processo que visa a saída da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, encabeçada pelo conhecido conhecido advogado:

Bruno de Carvalho sim, Varandas não

Em simultâneo com esta iniciativa, um outro grupo de sócios do Sporting diz ter reunido mais de mil assinaturas para a realização de uma assembleia geral destitutiva de Frederico Varandas.

O objetivo passaria, também, pela reintegração do ex-presidente Bruno de Carvalho e do antigo "vice" Alexandre Godinho, atualmente expulsos da condição de associados do Sporting. O pedido deu entrada em Alvalade esta sexta-feira.

Nestas declarações a Bola Branca, Renato Lopes garante alinhar com as pretensões dos seus consócios. Na sua opinião, a suspensão e expulsão de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho "não foi mais do que uma forma de evitar que fossem a eleições".

Só com a reintegração dos dois ex-dirigentes se poderia acabar com o clima de "guerra civil" instalado no Sporting e, no entender deste adepto leonino, com a atual liderança "incompetente":



"É meu entendimento, e de um conjunto alargado de sócios, que todo este processo foi um atropelo. Enquanto não lhes for permitido concorrer, o Sporting não terá paz. Isto é uma guerra civil e, enquanto não se terminar com esta guerra, o clube vai continuar a definhar. Para mais, comandado por uma administração que, está à vista de toda a gente, é manifestamente incompetente e incapaz de conduzir um clube da grandeza do Sporting Clube de Portugal."