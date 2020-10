Portugal e Espanha de braço dado

Não vale a pena ir ao baú das recordações para fundamentar esta ideia.

Levados por um complexo de superioridade, os nossos vizinhos raramente realçam a qualidade das nossas realizações, apoucando-nos quando as coisas não nos correm de feição.

No entanto, no futebol, nem sempre tem havido motivos para manifestações exuberantes, pois os anos em que as nossas seleções somavam cabazadas, que já se perderam no tempo.

Aliás, neste domínio e nos tempos modernos, tem havido clara inversão dessa situação.

Cristiano Ronaldo foi a unha encravada mais dolorosa que os adeptos espanhóis, incluindo muitos afetos ao Real Madrid, tiveram de suportar durante anos a fio.

E ao jogador madeirense, juntaram-se outros nomes, sendo José Mourinho outro exemplo gritante nesse domínio.

Contra esta corrente, repete-se agora a iniciativa já levada a efeito há dez anos, quando Portugal e a Espanha apresentaram uma candidatura conjunto com o objetivo de organizar o campeonato do mundo. Nessa altura, a corrupção passeava-se às claras nos corredores da FIFA, e por isso Rússia e Qatar, avançaram com os “envelopes-mistério” e a pretensão luso-espanhola ficou reduzida a cisco.

Agora, as duas federações voltaram a unir esforços, e aí está o reiterado propósito de, em 2030, trazer para a península ibérica a prova maior do futebol mundial, com o Governo a aproveitar de imediato a boleia manifestando o seu entusiasmo pela candidatura.

A dez anos de distância, há ainda um longo caminho a percorrer e não vai ser fácil percorrê-lo.