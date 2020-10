Bispos do Japão oferecem a Francisco papamóvel movido a hidrogénio

O Papa Francisco recebeu esta semana um novo papamóvel oferecido pela Conferência Episcopal do Japão.

O carro é movido a hidrogénio, e por isso mais amigo do ambiente, e foi adaptado para as necessidades de mobilidade do Papa, segundo uma nota da Toyota, fabricante do veículo, enviada à Renascença.

Segundo a mesma nota, o Toyota Mirai tem uma autonomia de 500 quilómetros e a bateria carrega completamente em apenas três minutos. Trata-se de um de dois carros feitos especialmente para o uso do Papa durante a sua visita ao Japão em novembro do ano passado.

Francisco recebeu o carro na passada quarta-feira, na presença de um representante do episcopado japonês, do embaixador do Japão na Santa Sé e ainda de uma delegação da Toyota, chefiada pelo português Miguel Fonseca, vice-presidente Sénior da Toyota Motor Europe.