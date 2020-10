“A vida normal tem de ser promovida e é preciso ter coragem para o fazer”

O lucro não deve ser um objetivo, uma finalidade, deve ser uma ferramenta para beneficiar as pessoas. E isso é em toda a perspetiva da economia: a economia não deve ser vista como um objetivo, mas como um meio para melhorar a vida das pessoas. Se tivermos uma economia fantástica, mas a vida das pessoas não for cuidada e melhorada não serviu para nada ter essa economia. É preciso focar nos objetivos.

Se focarmos na pessoa, vamos ser ainda mais profundos do que o bem comum. O bem comum é alguma coisa que beneficia todos, é verdade. Mas temos de olhar também pela parte individual: é cada pessoa que vale. E, nesse aspeto, é importante também, para além do bem comum, focar no benefício da pessoa. A pessoa é a razão de ser.

É a questão de associar o lucro à defesa do bem comum, de colocar o bem comum à frente do lucro?

A minha prioridade tem a ver com a vocação nobre, que já é um tema que vinha a ser tratado pela associação, mas é com um passo a mais: o foco na pessoa como o grande objetivo dessa vocação nobre. E isso para mim é que aquilo que dá nobreza à vocação que nós temos: é o foco na pessoa.

Isso é um dom, é um dom nobre, é uma vocação nobre porque é uma vocação que tem uma responsabilidade enorme no mundo que é a responsabilidade de promover o desenvolvimento e ser capaz de o distribuir e de o partilhar com todas as pessoas. E isso é uma vocação nobre que tem de ter resultados nobres: o foco sobre a pessoa, o foco da razão de ser de ser empresário, melhorar a qualidade de vida e a condição de vida das pessoas.

Empresário, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e do Conselho de Administração do Grupo Pinto Basto, Bruno Bobone está desde esta semana à frente da Associação Mundial de Empresários Cristãos (Uniapac).

Não estamos a falar de caridade, que também é uma questão importante, mas não é uma competência das empresas fazer caridade. O que é competência das empresas é criar a maximização dos seus recursos, sendo que as pessoas são o seu recurso principal e a maximização significa criar, através do trabalho das pessoas, uma riqueza maior que possa reverter para as próprias pessoas, tornando-se assim num fator de promoção do salário digno.

As empresas têm de se preocupar com a felicidade , não é com o rendimento. Claro que têm de fazer criação de riqueza, esse é o objetivo. Mas com o objetivo de trazer felicidade às pessoas.

Nós existimos sempre com um grande objetivo que é encontrar a felicidade. E essa é uma preocupação que temos esquecido nas empresas, e temos esquecido na nossa vida em geral, e temos que voltar a trazer. As pessoas acham que é assim um bocadinho lamechas falar da felicidade como objetivo de vida, não é. A felicidade é o objetivo de vida, é o único, não vale a pena escondê-lo, e para as empresas tem de estar presente.

O salário digno é um salário que permita a qualquer pessoa pagar as suas despesas, ter a sua vida normal, conseguir tratar da educação dos seus descendentes, mas também ter mais do que isso: ter a capacidade de investir no seu próprio desenvolvimento, na sua evolução, no seu crescimento para se tornar uma pessoa mais completa, de maneira a poder fazer um caminho em busca da felicidade, que é o objetivo de todos.

Eu digo, por graça, que a primeira vez que alguém fez uma empresa, juntaram-se provavelmente duas pessoas para aumentar as suas competências muito mais do que a soma dos dois – porque quando nos juntamos conseguimos produzir mais –, mas foi naturalmente para dividirem o benefício dessa mais-valia. É no conceito da divisão que está a razão de ser da empresa.

Tenho algumas dúvidas sobre as decisões que estão a ser tomadas relativamente à estatização excessiva de algum investimento. Acho que se devia acreditar mais nas empresas... Assim como as empresas não devem ter medo de promover, de motivar os seus trabalhadores, o Estado não pode ter medo de promover e motivar as empresas . Devia haver mais privados na evolução, na aplicação de todos estes valores orçamentais.

Vamos lá fora e ouvimos dizer que os trabalhadores portugueses são os melhores trabalhadores que há: fiel, correto, competente, sério, todas as condições... E depois não temos, cá, a capacidade de perder o medo e apostar neles de uma maneira verdadeira e, com coragem, avançar de peito feito. E eu posso garantir, e tenho experiências várias, que funciona, não há dúvida.

Temos um povo maravilhoso com um potencial extraordinário, competências únicas no mundo, temos inclusivamente representantes nossos em quase todas as organizações mundiais, que sobressaem pelas suas competências.

Se perderem o medo, vão começar a fazer o círculo virtuoso... Se continuarem com medo, o círculo vicioso mantém-se e é a diminuição da economia, é a diminuição das condições de vida e é uma história perene no nosso país, que é uma pena.

Também tem os seus méritos: tem uma preocupação de crescimento, isso também é importante.

Agora: não há Orçamento nenhum que venha resolver os problemas que temos. O problema é que não estamos a enfrentar esta crise com a coragem com que devíamos enfrentar.

Já percebemos que há uma situação de pandemia que nos deve levar a tomar cuidado e determinados cuidados com os nossos comportamentos, e isso está certo, mas temos de parar aí. Não podemos continuar a espalhar uma ideia de medo, não podemos continuar a criar pânico nas pessoas, porque isso está a inibir muito a recuperação económica do país.

Se não levarmos as pessoas a consumir aquilo que é normal, a utilizar a oferta que existe no país, seja de restaurantes e de hotéis, da parte do turismo, seja também nas compras do dia-a-dia, seja a convivência nas escolas, vamos condicionar o país de uma maneira que não há Orçamento nenhum que nos vá resolver. Estamos a influenciar as nossas crianças de tal maneira negativa que o resultado não vai produzir aquilo que mais tarde vai ser necessário produzir.

Há o Orçamento e o Orçamento é importante, há que acreditar que são os privados que devem produzir e o Estado deve controlar. Eu acho que o Estado naturalmente tem de ter uma postura de verificar que esta distribuição é promovida, mas não pode produzir e as empresas têm de ser ajudadas a fazê-lo. Mas o Estado não pode inibir as pessoas de viverem de novo! A não convivência é um fator extraordinariamente negativo e é mais negativo porque está a ser promovido pelo medo e não pela razoabilidade.

Não é a razão que nos está a manter tão inativos. É pânico que estamos a difundir pelas pessoas.

Um reflexo desse pânico é o teletrabalho? Acha excessivas as medidas de teletrabalho em curso?

O teletrabalho deve ser permitido, mas não deve ser obrigado e acho que devem ser constituídas alternativas que permitam as pessoas conviver no trabalho com o rigor que têm de ter, com o cuidado que têm de ter, mas a estarem presentes, a viverem no dia-a-dia.

A vida normal tem de ser promovida e é preciso ter coragem para o fazer. Não se esqueça que há uma questão muito importante: esta pandemia é mais letal a partir dos 70 anos. Até aos 70 anos não há um risco tão grave da pandemia e até aos 70 anos há muita gente que devia estar a trabalhar todos os dias, devia estar a viver todos os dias, o mundo está a prejudicar-se por uma razão que não existe. E o resultado é que vai haver muita fome, muita morte e muita desgraça por estarmos a tomar esta medida baseada no medo.

Diante da necessidade do teletrabalho, em casos que se justifiquem, que nova abordagem é preciso ter para a conciliação família-trabalho nestas circunstâncias?

Falamos no teletrabalho, mas nunca falamos o suficiente, nas condições que cada um tem para executar esse teletrabalho. Uma família em casa com dois filhos e com um pai e uma mãe tem uma ocupação de espaço em teletrabalho em que todos estão juntos e todos estão a partilhar o mesmo local. Não é possível manter isso durante um tempo indefinido. É preciso trabalharmos no sentido de encontrarmos alternativas.

A pandemia teve os seus méritos, porque ajudou-nos a digitalizar mais, a adaptar-nos a novas realidades, a permitir-nos ter soluções que são de facto efetivas de comunicação, de desenvolvimento de novas formas de trabalhar, mas não é substituir uma coisa pela outra.

O teletrabalho tem de ser entendido e analisado em cada caso, em cada circunstância. Uma pessoa que tenha uma casa grande e que tenha disponibilidade tem naturalmente uma capacidade de praticar esse teletrabalho de uma maneira que quem não tem essas condições não o pode fazer.

Senão estamos a acentuar as desigualdades, não é?

Obviamente! Porque quem sofre é sempre o mais pequeno. Esta forma como estamos a gerir a pandemia vai trazer-nos muitas dificuldades, muita vida difícil, sempre a quem já tem a vida difícil. Quem tem a vida organizada, mais coisa menos coisa vai sair da crise em problemas, quem está mal vai fica pior. Mais uma vez, estamos a ir sobre as pessoas que não têm, sobre as pessoas que têm dificuldades e não estamos minimamente a trabalhar para elas, estamos a espalhar um pânico que não as beneficia, porque ao fechar em casa pessoas que não têm dimensão para estarem fechadas em casa, estamos a prejudicá-las.

E, ao mesmo tempo, são essas pessoas que, provavelmente, vão ficar ou sem empregos, porque, entretanto, não há vida na atividade económica e não vai haver emprego para toda a gente, e essas pessoas são exatamente as mesmas que voltam a sofre.

Estamos sempre a cair sobre aqueles que já sofrem e é aí que temos de trabalhar, temos de arranjar alternativas, fazer o mundo desenvolver de novo para criar oportunidades a essas pessoas para voltarem a ter o seu lugar na sociedade. Mais uma vez vou voltar ao salário digno, porque essas pessoas são aquelas que têm de ser defendidas com o salário digno, não são as pessoas que já o têm, essas já vivem bem. Mas são essas, muitas vezes, que estão a difundir esta pandemia do medo porque estão cómodas, estão em casa e não precisam de sair.

Uma questão que se passa muito nos funcionários públicos, naturalmente: foram postos em casa, nem sequer têm lay-off, têm condições garantidas, têm uma vida garantida e, portanto, já têm uma dignidade de vida e não estão dispostos a partilhar com os outros que estão a sofrer e, por isso, preferem que fique tudo quieto e parado em vez de quererem que se volte a trabalhar. É preciso preocuparmo-nos com aqueles que precisam.

No início da pandemia, em março, o Papa Francisco afirmou que o despedimento não é solução para salvar as empresas. “Mais do que despedir, há que acolher e fazer sentir que há uma sociedade solidária”. Tem sido possível aos empresários cristãos seguir estas indicações do Papa Francisco nos últimos meses?

Àqueles que tiveram a oportunidade de manter a empresa viva e com alguma saúde, não tenho nenhuma dúvida que tem sido possível. Que a vontade de todo o empresário é manter emprego e aumentar emprego também não tenho dúvida nenhuma. Nas circunstâncias atuais, quem não tem atividade económica dificilmente pode manter o emprego e, por isso, volto ao mesmo: não podemos ter medo para conseguir garantir que as empresas tenham recursos para manter o emprego.

É difícil não estar de acordo com o Papa Francisco e não é só o Papa Francisco que tem esta ideia: todas as pessoas, sejam cristãs ou não, têm consciência que não se pode ir pela via do desemprego. Nem agora, nem nunca.

Há que trabalhar para aumentar o emprego, para dar melhores condições. Para isso é preciso coragem, não podemos viver escondidos. A primeira frase que o Papa João Paulo II nos disse foi ‘Não tenham medo’ e é a frase que mais marcou na minha vida, porque o medo é a maior condicionante que nos inibe de fazer o bem e temos de fazer o bem.



Na nova Encíclica, o Papa diz que “Existem países poderosos e empresas grandes que lucram com este isolamento e preferem negociar com cada país separadamente” (FT, 153). Acha que a pandemia está a ser uma ocasião aproveitada pelas grandes empresas para a exploração dos mais pobres?

Tenho dificuldade em analisar generalizações, porque haverá empresas que se comportam de uma maneira e empresas que se comportam de outra. Não tenho dúvidas de que houve empresas que tiraram vantagens desta crise. Todas as empresas ligadas à digitalização, às novas tecnologias beneficiaram com esta pandemia; se isso significa que estão a tentar tirar proveitos e a não distribuir esses proveitos já teria de ser avaliado caso a caso, com conhecimento daquilo que se passa.



Nomeadamente o comércio online, está a destruir muito do negócio que havia porta-a-porta?

Aí tenho uma opinião um pouco diferente. Acho que esta pandemia obrigou a uma adaptação com uma velocidade muito grande às novas tecnologias; houve aqueles que foram capazes de se adaptar mais depressa e aqueles que não foram capazes de se adaptar, mas isso é o que se passou toda a avida em todas as circunstâncias.

Cada vez que há um avanço na tecnologia, há sempre uns que ganham e uns que perdem, sendo que é uma pena que haja quem perca e devíamos tentar arranjar apoios e ajudas para essas organizações e pessoas não fiquem a perder. Também aí é preciso fazer um esforço de acompanhamento. Não podemos dizer 'não vamos evoluir para não prejudicar ninguém', temos é de encontrar soluções de ajuda, de apoio e funcionarmos mais como rede.

Nas últimas décadas, o mundo desenvolveu o individualismo e a prova que temos hoje é que o individualismo nunca nos leva mais longe do que estávamos, antes pelo contrário. Temos de voltar à fraternidade, vamos ter de voltar à comunidade, à sociedade, ao bem comum e voltar a pôr isso na realidade do mundo.

Temos de reconhecer que o liberalismo económico puríssimo não funcionou, temos é de aceitar que a economia de mercado é uma economia boa e, portanto, temos de transformá-la numa economia social de mercado, que é uma economia de mercado preocupado com a sociedade.



É isso que o Papa também defende nesta nova Encíclica e nas suas intervenções sobre economia quando diz que o modelo neoliberal, tanto económico como político, falhou? Isto significa que o capitalismo falhou ou tem é de ter limites?

Aquilo que aconteceu é o que acontece no mundo, desde que o mundo é mundo. O capitalismo funciona. Não gosto de chamar capitalismo, gosto é de falar sobre economia de mercado, porque acho que a economia de mercado define melhor aquilo que vivemos do que o capitalismo em si mesmo.

O capitalismo pode ter várias formas, está baseado no capital e o capital pode funcionar de maneiras diferentes. A economia de mercado pressupõe concorrência, todas as condições que fazem o mercado funcionar de uma maneira mais efetiva e aí a economia de mercado está provado que funciona.

Mas é no centro que está a virtude e, portanto, tudo o que são visões extremistas de qualquer circunstância acabam por ser fora da realidade e acabam por não dar resultado. A economia de mercado funciona desde que seja economia social de mercado; não é propiamente ter limites, mas ter controlos e funções acrescidas.