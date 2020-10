FC Porto termina semana de treinos com novidade

O FC Porto voltou a treinar, esta sexta-feira, com a novidade para a integração de Pedro Justiniano, defesa-central da equipa B.

Para colmatar as ausências de Pepe, Diogo Leite e Marcano e apenas com Mbemba à disposição, Sérgio Conceição chamou Pedro Justiniano, de 20 anos, da equipa B, para integrar a sessão. O guarda-redes Ricardo Silva também voltou a treinar com a equipa A.

Pepe e Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite e Fábio Vieira (Portugal Sub-21), Francisco Meixedo (Portugal Sub-20);,Zaidu (Nigéria), Loum (Senegal), Medhi Taremi (Irão), Tecatito Corona (México), Nanu (Guiné-Bissau) e Marko Grujic (Sérvia) continuam ao serviço das respetivas seleções. e o defesa Pedro Justiniano, do FC Porto B, integraram os trabalhos da equipa principal.