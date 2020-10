PAN requer audição urgente do ministro da Educação sobre surtos de Covid-19 nas escolas

Veja também:

O partido Pessoas Animais Natureza (PAN) chamou esta sexta-feira ao Parlamento, com urgência, o ministro da educação, Tiago Brandão Rodrigues, para obter esclarecimentos sobre os surtos de Covid-19 nas escolas e as medidas preventivas em prática.

O partido quer ouvir Tiago Brandão Rodrigues, “com caráter de urgência”, sobre “o surto de Covid-19 nas escolas e as medidas em curso para mitigar os respetivos impactos na comunidade escolar”, na comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de acordo com o requerimento entregue hoje.

No texto apresentado o PAN sustenta que são vários os testemunhos que tem recebido de professores e encarregados de educação “que se sentem preocupados com o funcionamento e condições de regresso à escola no presente ano letivo”, nomeadamente com as regras sanitárias aplicadas ou a “falta de clareza quanto aos procedimentos a implementar”.

“Falámos com os profissionais, com as entidades representativas da educação, com os pais e mães. E nestes testemunhos confirmamos que não só não há respostas adequadas ou atempadas por parte do Ministério da Educação às preocupações manifestadas, como por vezes são mesmo ausentes”, aponta o partido.

O PAN alerta para os três casos positivos detetados em duas escolas do agrupamento Rainha D. Leonor, em Lisboa, na passada quinta-feira, que foram notícia por uma das escolas ter tido resposta por parte da autoridade de saúde local no próprio dia, sendo que a segunda teve que esperar 24 horas por indicações.