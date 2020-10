OE 2021 deverá incluir subsídio para profissionais de saúde que lidam com doentes Covid-19

Veja também:

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 que o Governo vai introduzir no Parlamento na próxima semana deverá prever um subsídio de até 219 euros para os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo "Público", que refere que o subsídio extraordinário de risco corresponderá a 20% do salário base mensal dos profissionais de saúde, até um limite máximo de 219 euros por mês.

Ao que o "Público" apurou, a medida destina-se todos os profissionais médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do Instituto Nacional de Emergência Médica que trabalhem na despistagem, tratamento e apoio aos doentes infetados pelo SARS-CoV-2 e ficará em vigor enquanto houver pandemia de Covid-19.

Um subsídio desta natureza tem sido uma exigência do Bloco de Esquerda e do PCP nas negociações com o Governo do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Ontem, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de OE 2021, com fonte oficial a avançar à Lusa que foi aceite "na generalidade" mas com "temas por fechar".

No final da reunião, Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, disse apenas que "certo é que na próxima segunda-feira o Orçamento do Estado será entregue na Assembleia da República".