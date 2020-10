Portugal bate recorde diário com mais de 28 mil testes à Covid-19

Veja também:

Portugal bateu o recorde diário de testes Covid-19 na quarta-feira, 7 de outubro, dia em que foram realizados um total de 28.392 rastreios.

O número foi avançado esta sexta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa de balanço da pandemia.

“Passámos de 2.500 mil testes por dia em março para 19.600 em outubro. A 7 de outubro foi batido o recorde diário, com 28.392 testes. Quase 8% foram positivos, terão havido algumas repetições de teste”, adiantou Marta Temido.



De acordo com os dados mais recentes, há 381 surtos ativos de Covid-19 em Portugal: 138 no Norte, 49 no Centro, 154 em Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Alentejo e 21 no Algarve, indicou a ministra.



Nas escolas portuguesas estão confirmados 28 surtos da doença, com 175 casos. Estes números da Direção-Geral da Saúde contrastam com os da Federação Nacional de Professores (Fenprof), que esta sexta-feira disse haver 122 surtos em estabelecimentos de ensino.



A ministra da Saúde e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclarecem que a diferença de números está relacionado com o conceito de surto. Ou seja, pode haver casos numa escola, mas não é considerado surto.

Portugal regista mais 12 mortes e 1.394 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o segundo dia com maior aumento de infeções, depois de ontem terem sido confirmados mais de 1.200 casos do novo coronavírus.

Desde a chegada da pandemia, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 83.928 infeções pelo novo coronavírus.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL