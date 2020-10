Mais 1.394 casos e 12 mortes por Covid-19 em Portugal

Nos hospitais portugueses estão internadas 811 pessoas com Covid-19 , são mais 10 em comparação com o balanço do dia anterior.

Desde a chegada da pandemia, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 83.928 infeções pelo novo coronavírus.

Em relação aos recuperados, mais 647 pessoas estão agora livres da doença.

Numa análise por regiões, o Norte regista 689 novos casos (49%) e três mortes, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 559 casos e oito mortes.



A região Centro regista um aumento de 96 casos e uma morte, o Alentejo tem mais 11 casos, o Algarve 31, Açores três e Madeira cinco.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que Portugal bateu o recorde diário de testes na passada quarta-feira, dia 7 de outubro. Foram mais de 28 mil testes realizados no espaço de um dia.

De acordo com os dados mais recentes, há 381 surtos ativos de Covid-19 em Portugal: 138 no Norte, 49 no Centro, 154 em Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Alentejo e 21 no Algarve, indicou a ministra.



Nas escolas portuguesas estão confirmados 28 surtos da doença, com 175 casos. Estes números da Direção-Geral da Saúde contrastam com os da Federação Nacional de Professores (Fenprof), que esta sexta-feira disse haver 122 surtos em estabelecimentos de ensino.



A ministra da Saúde e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclarecem que a diferença de números está relacionado com o conceito de surto. Ou seja, pode haver casos numa escola, mas não é considerado surto.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL