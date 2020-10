DGS esclarece Fenprof. Há 28 surtos e 175 casos de Covid-19 em escolas

Veja também:

As autoridades de saúde garantem que há, neste momento, em Portugal, 28 escolas com surtos, com 175 casos confirmados. O número é avançado no dia em que a Fenprof revelou uma lista de 122 estabelecimentos de ensino onde já foram registados casos da doença.



Na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia, a ministra da Saúde esclareceu que a Federação Nacional de Professores contabilizou coisas diferentes.

“Uma coisa é um surto, ou seja, a existência de dois ou mais casos com ligação epidemiológica. Outa coisa são casos isolados”, disse Marta Temido.

Portugal regista mais 12 mortes e 1.394 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o segundo dia com maior aumento de infeções, depois de ontem terem sido confirmados mais de 1.200 casos do novo coronavírus.

Desde a chegada da pandemia, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 83.928 infeções pelo novo coronavírus.