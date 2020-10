DGS autoriza presença de um acompanhante durante o parto

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou esta sexta-feira as normas para acompanhamento do de grávidas durante o parto em tempo de pandemia de covid-19.

As unidades hospitalares devem "assegurar as condições necessárias para permitir a presença do acompanhante durante o parto", disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa.

As orientações da DGS clarificam que o acompanhante não pode apresentar sintomas nem ter estado com um infetado com covid-19 nos últimos 14 dias.

A utilização de máscara é obrigatória, mas também tem que estar vestido com uma bata e ter proteção de calçado.