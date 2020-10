Covid-19: Sobe para 49 o número de infetados na Universidade do Porto

Veja também:

A Universidade do Porto registou, esta sexta-feira, mais oito casos positivo de Covid-19, relativos a um foco que contava, até esta quinta-feira, com 41 casos confirmados.

O coordenador do gabinete de relações públicas e assessoria de imprensa da Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Norte, Antonino Leite, confirmou à Renascença, que “foram identificados, até ao momento, 49 casos confirmados associados a este surto”.

Segundo Antonino Leite, a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde doPorto Oriental teve conhecimento do primeiro caso num estudante Erasmus na passada sexta-feira, 2 de outubro, “tendo dado início aos procedimentos inerentes à intervenção de Saúde Pública, preconizados nas normas e orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde”.

Depois de ter sido detetado o primeiro caso, “foi efetuada a investigação epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde pública necessárias”.

Uma fonte da Universidade do Porto adiantou, quinta-feira, à Renascença que o contágio aconteceu fora do meio letivo. A instituição não pondera medidas adicionais de prevenção, para além das exigidas pela DGS.



Antonino Leite sublinha que as autoridades continuam “a acompanhar a evolução da situação epidemiológica e a desenvolver as medidas de saúde pública consideradas necessárias”.

