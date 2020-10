Covid-19: Ministra diz que indicadores preocupam em relação à pressão no SNS

Veja também:

A ministra da Saúde disse esta sexta-feira que os indicadores de covid-19 no país inspiram “naturais preocupações” em relação à pressão no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e destacou o recorde obtido na quarta-feira no número de testes diários realizados.

Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, Marta Temido avançou que a taxa de incidência registada, nos últimos sete dias, foi de 64,4 novos casos por 100 mil habitantes e de 115,4, nos últimos 14 dias.

Segundo a ministra, Portugal apresenta um RT (risco de transmissão) superior a 1 há vários dias.

“Estes indicadores inspiram naturais preocupações sob o ponto de vista da pressão no sistema de saúde e no SNS”, admitiu, destacando o “investimento no reforço da reposta do SNS” que tem vindo a ser feito.