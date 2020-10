​Covid-19: "É preciso evitar contactos entre avós e netos" que não vivem na mesma casa

09 out, 2020 - 19:44 • Hugo Monteiro

O epidemiologista defende “um conjunto de medidas que passa, por exemplo, por evitar os contactos desnecessários com pessoas que não são nossos coabitantes, mesmo que sejam da nossa família”. Para este professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, as famílias têm de ter especial cuidado com os mais idosos. Manuel Carmo Gomes admite que avós e netos vão ter de voltar a reduzir os contatos ao mínimo neste Inverno. “Nós temos que proteger as pessoas de risco, nomeadamente os idosos com mais de 60 anos. Se os netos, habitualmente, não coabitam com os avós, nós devemos fazer um esforço para evitar contactos entre eles, nomeadamente nestas festas, encontros de fim de semana, aniversários, etc…”



“O número de casos está a aumentar, mas o que é grave é que esses casos estão a chegar aos idosos. Idosos infetados significa hospitalizações”, alerta. Estes são cuidados que todos deverão ter, mas há aqui um papel importante a desempenhar pelo Governo: o de garantir o reforço do sistema de saúde. “O vírus está a andar à nossa frente, basta olhar para os números. Há uma onda de transmissão que vai à nossa frente e nós não estamos a conseguir apanhá-la. Há locais do país onde está a correr melhor, noutros pior. É preciso reforçar as equipas de saúde pública, para que o processo de identificação e rastreio se faça com a eficiência necessário para nós apanharmos o vírus.”