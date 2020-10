As sequelas psicológicas da Covid-19. “Há vizinhos a tentar impedir doentes já curados de entrar no elevador”

Bruno, de 46 anos, tem um cargo de relevo num organismo público, e foi no início de março, numa reunião que juntava vários diretores regionais, que o vírus lhe ocupou o corpo. Os primeiros sintomas foram sendo mascarados em casa com medicação para a febre, mas passados cinco dias fechado no quarto, não dava mais para aguentar. Teve de ser visto num hospital.

Estávamos a meio de março, e na altura, em Lisboa, apenas o Hospital Santa Maria tinha os testes de diagnóstico, cujo uso se generalizou entretanto. Teve de ser transferido para lá, e aí não houve dúvidas: Covid-19 positivo.

Ficou internado, e o que se passou naqueles cinco dias de internamento, para todos que o rodeiam, é ainda um imenso nevoeiro. “O que lá tenha acontecido e ele tenha visto traumatizou-o, mas ele não fala sobre isso”, revela a esposa.

Passados 14 dias da infeção, Bruno deu negativo. Parecia que o pior tinha passado. Mas não foi isso que aconteceu. Estava apenas no início de uma longa jornada em que o sofrimento tem sido a constante.

“A Páscoa foi em abril e foi ótimo. Tudo parecia estar bem. Mas um mês depois, ele queixou-se de que estava com um aperto no peito. Dizia que se sentia esquisito. Ficou nervoso porque era no peito. Disse-lhe para ter calma, e que íamos ao hospital”, recorda. Bruno tinha uma exigência: não ir para o Santa Maria. “A aflição dele era não voltar para aquele sitio”, recorda.

O resultado das análises até era animador. Estava tudo bem, mas na cabeça de Bruno não. Para Patrícia era impossível não reparar no sofrimento do marido. Uma semana depois, nova manifestação, mais um aperto no peito. “Havia qualquer coisa que o estava a deixar ansioso”, diz Patrícia.

“Ele estava super-nervoso com o trabalho e com tudo. Ele tem uma responsabilidade grande, mas estava muito agressivo, e com muito stress.”

Patrícia tentava acalmá-lo e dizia-lhe que tinha de “descontrair”, de "acalmar”, porque se não o fizesse “não ia aguentar”. Mas nessa altura, foi também ela que começou a ceder. Sempre foi de se sentir no controlo, e agora o chão começava a fugir-lhe.

“Quando o vi ir abaixo, fui-me abaixo também. Foi como se eu tivesse sentido um curto-circuito, houve qualquer coisa que se desligou e eu pensei: ‘E agora? Eu perdi aqui o controlo, quero voltar ao que era para poder gerir o resto’.”