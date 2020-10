Democratas querem clarificar o que fazer com um Presidente incapacitado

Uma semana depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que estava infetado com Covid-19, os democratas avançaram com uma proposta para criar uma comissão que poderia decidir, no futuro, se os poderes executivos do Presidente devem, ou não, ser transferidos caso ele fique incapacitado.

Segundo os democratas na Câmara dos Representantes, a legislação proposta ativaria uma provisão da 25.ª emenda da Constituição americana, ratificada em 1967, e que permite a criação de uma comissão dessa natureza.

O congressista Jamie Raskin, autor da proposta, diz que a comissão seria composta de oito profissionais de saúde, oito antigos funcionários do Executivo e um 17.º membro que seria escolhido pelo próprio grupo.

“O que é que acontece se um Presidente, seja quem for, ficar em coma, ou preso a um ventilador e não tiver feito quaisquer provisões para uma transferência temporária de poder?”, pergunta Raskin, que quer ver a lei aprovada já no próximo ano.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, fez questão de dizer que esta proposta não tem diretamente a ver com o Presidente Trump, mas caso o republicano vença as eleições do dia 3 de novembro seria o primeiro chefe de Estado a quem a lei se poderia aplicar. Pelosi já referiu preocupações partilhadas por especialistas de que alguns dos medicamentos que Trump tomou durante esta semana, e que alegadamente o terão ajudado a superar os sintomas da Covid-19, possam ter como efeito secundário a perturbação dos poderes de raciocínio.

A 25.ª emenda foi aprovada depois do assassinato, em 1963, do Presidente John Kennedy e enumera as regras para a transferência de poder no caso de morte ou incapacidade de um Presidente ou vice-Presidente.

A proposta democrata pretende clarificar em que situações é que essa legislação deve ser ativada.

O líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, contudo, não aceita os argumentos dos democratas de que esta lei não tem a ver com Donald Trump e disse, em declarações à Fox News, que esta é apenas mais uma forma de os seus opositores tentarem evitar os efeitos de uma vitória de Trump nas eleições de novembro.