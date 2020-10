Decretado estado de emergência em Madrid

Veja também:

O governo espanhol decretou o estado de emergência na região de Madrid. A noticia, que está a ser avançada pela imprensa espanhola, refere que a decisão foi tomada em Conselho de Ministros.

O estado de emergência deve vigorar durante pelo menos 15 dias, avança o jornal "El Pais".

O regime foi aprovado com as mesmas medidas que estavam em vigor, nomeadamente o bloqueio da capital e de outros municípios madrilenos com mais de 100 mil habitantes, onde a incidência de infeções é superior a 500 casos.



O estado de emergência é decretado no dia a seguir em que o Supremo Tribunal de Justiça de Madrid rejeitou as medidas impostas pelo governo espanhol que restringiam, desde 2 de outubro, a mobilidade em dez municípios da região, devido ao aumento de casos de Covid-19.

Espanha registou na quinta-feira 12.423 novos casos da doença, um quarto dos quais em Madrid, elevando para 848.324 o número total de infetados no país desde o início da pandemia, de acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Saúde espanhol.