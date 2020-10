João Almeida segura camisola rosa da Volta a Itália

Mais um dia, tudo igual para João Almeida: o ciclista português continua a vestir a camisola rosa da Volta a Itália após a sétima etapa, que marcou o "hat-trick" do francês Arnaud Démare.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que foi 16.º, chegou à meta com o resto do pelotão. Terminou o percurso de 143 quilómetros entre Matera e Brindisi com o mesmo tempo de Démare. O francês da Groupama-FDJ bateu ao "sprint" o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hangrohe) e o australiano Michael Matthews (Sunweb).



Na classificação geral individual, João Almeida tem 43 segundos de vantagem sobre o espanhol Pello Bilbao López de Armentia (Bahrain-McLaren) e 48 sobre o holandês Wolco Kelderman (Sunweb), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na oitava etapa, João Almeida vestirá de rosa pela quinta vez no Giro. O percurso de 200 quilómetros liga Giovinazzo a Vieste.