Vitória de Guimarães passa diretamente de Tiago para solução definitiva

A sucessão a Tiago Mendes, no Vitória de Guimarães não será feita de forma interina. Ao que a Renascença apurou, o clube pretende passar diretamente de Tiago Mendes para uma solução definitiva.

A SAD do Vitória de Guimarães foi "surpreendida" pela demissão de Tiago, no entanto, já pôs mãos em busca de um sucessor. No próximo jogo para o campeonato, visita ao Boavista referente à jornada quatro, já deverá haver novo treinador no banco vitoriano.

Tiago demitiu-se do comando técnico do Vitória de Guimarães, na quinta-feira devido a divergências na política de contratações.

O antigo médio, de 39 anos, teve a sua primeira experiência como treinador principal no Vitória. Começou com uma derrota em casa contra o Belenenses, empatou de seguida no terreno do Rio Ave e venceu o Paços de Ferreira, na última jornada antes da paragem.

Tiago Mendes tinha assinado contrato de duas temporadas e tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Foi a primeira saída de um treinador na presente edição do campeonato.