Vitória de Guimarães. "É evidente que houve litígio" entre Tiago e a direção

Daniel Sousa Rodrigues, candidato derrotado nas últimas eleições do Vitória de Guimarães, considera que houve litígio entre Tiago Mendes e o presidente do clube, Miguel Pinto Lisboa, que levou à demissão do treinador.

"Isso é evidente. Perante o cenário que estava montado até agora, e de repente acontece isto, alguma coisa aconteceu entre as partes, porque não é normal", sustenta Daniel Sousa Rodrigues, em declarações a Bola Branca.



A direção do Vitória reagiu com um comunicado em que lembra que Tiago tem estado a frequentar o curso de treinadores UEFA Pro e atribui a insegurança do técnico, de 39 anos, a decisão de abandonar o clube ao fim de três jornadas.