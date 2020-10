SAD do Vitória “surpreendida” com demissão de Tiago

A SAD do Vitória Sport Clube, de Guimarães, reagiu esta noite à notícia da demissão do treinador Tiago Mendes manifestando-se surpreendida e acusando o técnico de insegurança.

Num comunicado publicado no site do clube, a SAD diz-se “surpreendida” e lamenta que esta posição “quebra um trabalho de largos meses entre a estrutura do futebol e o treinador escolhido pela Administração para a construção e preparação de um plantel que permitisse concretizar a política desportiva do Vitória SC e alcançar os objetivos traçados.”

Tiago Mendes afirmou que se demitia por discordar da política de contratações do clube, mas a SAD diz no seu comunicado que “considerando que todas as decisões tomadas relativamente à equipa principal tiveram a participação e a concordância do técnico e que este sempre teve total autonomia para o exercício da sua liderança, entende a Administração que uma posição desta natureza, ainda no arranque da época e numa semana em que o treinador se encontra a frequentar o curso UEFA Pro, só pode ser recebida como uma manifestação de insegurança que é incompatível com o Vitória SC.”

A SAD vitoriana promete para breve a apresentação de uma nova liderança técnica “que se enquadre no projeto desportivo e permita a obtenção dos resultados ambicionados.”

Tiago, de 39 anos, teve a sua primeira experiência como treinador principal no Vitória de Guimarães. O técnico começou com uma derrota em casa contra o Belenenses, empatou de seguida em casa do Rio Ave e venceu o Paços de Ferreira, na última jornada antes da paragem.

O técnico tinha assinado contrato de duas épocas e tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Tiago Mendes representa a primeira saída de treinadores da temporada na I Liga.