Presidente do Santos justifica Lucas Veríssimo. "Forma de pagamento era uma vergonha"

Orlando Rollo, presidente do Santos, explica que a forma de pagamento para a contratação de Lucas Veríssimo "era uma vergonha". O defesa-central esteve perto de reforçar o FC Porto e o Benfica, mas fica, para já, no Brasil.

"Foi estratégia de gestão. Conversámos com o Lucas, com os agentes deles, e entenderam a situação. O valor do Lucas é muito superior às propostas. Até vieram propostas boas, mas a forma de pagamento era uma vergonha. Vou ser cauteloso. Não quero taxar o nosso jogador, mas vale mais do que ofereceram", disse, em entrevista à "Lance".

Lucas Veríssimo chegou a ser dado como certo no FC Porto, por uma verba a rondar os 6,5 milhões de euros. No último dia de mercado, a imprensa nacional destacou ainda o interesse do Benfica.

O central de 25 anos disputa a quinta época na equipa principal do Santos, um clube que está "em crise", segundo o presidente, facto que os restantes clubes aproveitam para tentar reduzir valor das transferências.

"Os clubes sabem que o Santos está em crise, então fazem propostas e colocam a faca no pescoço", terminou.