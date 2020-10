Paços de Ferreira. João Amaral e Diaby recuperados da Covid-19

O Paços de Ferreira anunciou, numa breve nota nas redes sociais, que João Amaral e Diaby estão recuperados da Covid-19.

Os dois jogadores testaram positivo na véspera do jogo contra o Sporting, a 27 de setembro, e foram anunciados como baixas apenas algumas horas antes do apito inicial. Depois de terem cumprido isolamento, estão de regresso às ordens do treinador Pepa.

"João Amaral e Diaby estão de regresso aos treinos, após terem cumprido o período de isolamento e testado negativo", pode ler-se, na nota.

Amaral, de 29 anos, foi titular no primeiro jogo da temporada, contra o Portimonense. O avançado está cedido pelo Lech Poznan. Já Diaby, médio-defensivo de 24 anos, cumpre a quarta época no Paços de Ferreira.