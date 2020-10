Gustavo Assunção renova pelo Famalicão até 2025

O Famalicão anunciou a renovação de contrato com o médio Gustavo Assunção até 2025.

O brasileiro de 20 anos fica assim ligado por mais uma temporada ao clube minhoto e agora blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, segundo a imprensa nacional. Gustavo Assunção foi colocado na órbita do FC Porto nos últimos dias do mercado.

O médio foi uma das figuras da boa temporada do Famalicão em 2019/20, tendo somado 37 jogos. Em declarações aos meios do clube, o presidente Miguel Ribeiro destaca a importância de Assunção no grupo.



"Este é um dia muito importante para o Futebol Clube de Famalicão. Renovar com o Gustavo Assunção atesta a confiança que temos nele e que o próprio tem em nós. O Gustavo Assunção personifica a nossa ambição, que passa por valorizar jogadores jovens, com qualidade e com um grande futuro”, pode ler-se.

Gustavo Assunção agradeceu à direção pela confiança: "É um momento de muita felicidade para mim. Devo muito ao clube, presidente e mister por aquilo que me tornei enquanto jogador. É uma grande honra ser capitão de equipa. Vou ajudar os meus companheiros dentro de campo e isso representa uma enorme alegria".