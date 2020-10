Carlos Carvalhal: "Sou contra a janela de mercado de janeiro"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, defende a abolição do mercado de transferências de janeiro. O técnico diz que os jogadores do clube minhoto são muito cobiçados no mercado e isso afeta o rendimento da equipa.

"Neste momento o Braga é muito ativo no mercado, o nosso presidente é extremamente ativo no mercado, de uma forma muito inteligente. Os jogadores do Braga são apetecíveis. Há sempre propostas pelos nossos jogadores. Estas coisas mexem sempre com a cabeça dos jogadores. É legítima esta instabilidade. Por muito profissionais que os jogadores sejam isto mexe sempre com a sua intimidade", disse, aos meios do clube.

Nesse sentido, o experiente treinador gostaria que o mercado de transferências encerrasse antes do início da época e defende o fim do mercado de janeiro, apostando na integração de jogadores da equipa B, sub-23 e sub-19.

"Espero que as regras do mercado mudem e que fechem sempre que o campeonato começa. Sou contra a janela de janeiro. Preferia que se fizesse uma planificação no início do ano para o ano inteiro e depois um plantel curto, sempre com um olhar nos sub-23, na equipa B, nos sub-19 também... A puxar os miúdos para a equipa de futebol profissional. Se calhar isso beneficiaria o futebol português", disse.

O técnico diz que tem um plantel "curto" à sua disposição, mas integra regularmento jovens das camadas jovens, algo que não seria possível com um plantel mais longo.

"Temos um plantel curto. Falha um por alguma razão, como por exemplo o Sequeira foi chamado à seleção nacional, imediatamente foi chamado o Zé Pedro, da equipa de sub-23. O Vítor também está aqui, o avançado da equipa B. Está também o Hernâni, já estreámos este ano o Moura e o Rodrigo Gomes. Esta é a dinâmica que definimos no clube, apostar forte na formação e isso não era compatível num plantel de 26 ou 27 jogadores", explica.

Sequeira merece seleção

O lateral-esquerdo do Braga foi chamado por Fernando Santos para suprimir a ausência de Mário Rui na seleção nacional. Carvalhal diz que é uma recompensa pelo seu trabalho ao longo da carreira.

"O Sequeira é um exemplo para todos. E não só para o futebol mas para a sociedade. Vale a pena trabalhar, vale a pena ser honesto, vale a pena trabalhar com afinco porque numa carreira chegar aos 30 anos e ser chamado à seleção A é possível. E o Sequeira demonstrou que é possível", diz

Paulinho foi um jogador muito cobiçado no mercado de transferências e Carvalhal deixa rasgados elogios ao ponta-de-lança da equipa.

"Foi o jogador que mais me surpreendeu. Estava à espera de um bom jogador, com capacidade de ligação, de ataque ao espaço, com capacidade técnica e de finalização, com os dois pés, mas mais com o esquerdo, e jogo de cabeça. Mas, depois de contactar com ele diariamente, fiquei maravilhado", termina.