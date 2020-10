Tiago Mendes volta a ser hipótese para o Valência

O treinador Tiago Mendes é uma possibilidade que está novamente a ser considerada pela direção do Valência para assumir o comando técnico da equipa, sabe Bola Branca.

O jovem técnico de 39 anos foi associado ao Valência no início da pré-temporada, mas ainda não tinha o nível máximo da UEFA, o que inviabilizou a sua contratação. No entanto, Tiago está a completar o nível durante esta paragem de seleções, como frisou o Vitória de Guimarães no comunicado de quinta-feira à noite.

Tiago Mendes apresentou demissão do Vitória de Guimarães depois de apenas três jogos no comando técnico, devido a divergências em relação à abordagem do clube no mercado de transferências.

O emblema vimaranense confirmou a saída e deixou críticas ao jovem treinador, definindo a saída como uma "manifestação de insegurança".

"Considerando que todas as decisões tomadas relativamente à equipa principal tiveram a participação e a concordância do técnico e que este sempre teve total autonomia para o exercício da sua liderança, entende a Administração que uma posição desta natureza só pode ser recebida como uma manifestação de insegurança que é incompatível com o Vitória de Guimarães", pode ler-se.