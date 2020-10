Clubes gastaram menos 1,61 mil milhões em transferências no verão

Os clubes de futebol gastaram menos 1.608 mil milhões de euros (ME) em transferências de jogadores na janela de transferências de verão, em relação ao mesmo período em 2019, anunciou a FIFA.

Num relatório publicado, esta sexta-feira, pelo organismo de cúpula do futebol mundial, fica evidente o impacto da pandemia de covid-19 nos mercados, sobretudo na janela de transferências europeia, com a FIFA a registar, ao todo, um volume de cerca de 3,317 mil ME gastos em transações neste defeso.

Os principais gastadores foram os clubes europeus, com um terço dessa fatia dedicada ao futebol inglês, e também a Europa regista o principal volume de vendas, num relatório da FFIA que não inclui valores relativos a transferências dentro de um mesmo país.

Desde 2010 que os clubes são obrigados a partilhar os detalhes financeiros de transferências entre emblemas de países diferentes, registados numa plataforma dedicada, com o futebol feminino a fazer o mesmo desde 2018.

Neste campo, o valor quase duplicou em relação a 2019, mas ascendeu ainda apenas a cerca de 700 mil euros, entre junho e os primeiros dias de outubro.