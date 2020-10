Sub-21. Portugal vence Noruega no Estoril

A seleção portuguesa sub-21 recebeu e venceu a Noruega, esta sexta-feira, por 4-1, no Estádio António Coimbra da Mota, do Estoril.

A grande figura da partida foi Pedro Neto, que marcou os dois primeiros golos, aos 6 e 16 minutos de jogo. Larsen reduziu para a Noruega, aos 34 minutos, resultado que se manteve durante grande parte da segunda parte.

A equipa de Rui Jorge chegou ao golo da tranquilidade aos 69 minutos, por parte de Vítor Ferreira, assistido por Pedro Neto. Portugal fechou o resultado aos 89 minutos, por Dany Mota.

Rui Jorge alinhou de início com Diogo Costa, Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite, Nuno Mendes, Vítor Ferreira, Gedson Fernandes, Pedro Neto, Jota e Rafael Leão. Jogaram ainda Daniel Bragança, Dany Mota, Joelson Fernandes, Pedro Pereira e Fábio Vieira.

Com este resultado, Portugal continua na luta pelo primeiro lugar do grupo de apuramento para a fase final do Europeu do escalão. A seleção nacional soma 15 pontos, menos seis do que a Holanda, líder, mas com menos um jogo.