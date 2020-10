Danilo Pereira e a França. "É o campeão do mundo, mas queremos ganhar o jogo"

Danilo Pereira, médio da seleção portuguesa, reconhece a dificuldade do jogo frente à França, no domingo, para a Liga das Nações, mas não esconde que o objetivo é conquistar os três pontos.

"Depois de um teste difícil contra a Espanha, esperamos a mesma ambição e queremos ganhar o jogo contra a França. Não vai ser fácil, é um adversário muito difícil, mas provamos que somos um adversário difícil de bater. Vamos com o intuito de vencer", disse, aos meios do clube.

O médio do Paris Saint-Germain recorda que volta ao estádio onde Portugal venceu o Europeu 2016, precisamente frente à França, um jogo que terá público nas bancadas.

"É um jogo que todos os jogadores gostam de jogar. É uma seleção aguerrida, campeã do mundo, e vamos jogar num local onde já fomos muito felizes, onde fomos campeões europeus. Temos boas recordações e esperamos que seja assim no domingo outra vez. O público é importante, já deu um cheirinho do que pode vir a ser o futuro próximo", termina.

França-Portugal joga-se no domingo, às 19h45, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.