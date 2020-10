Covid-19. Restantes jogadores da seleção nacional testam negativo

Os restantes jogadores e elementos do "staff" da seleção nacional testaram negativo à Covid-19, depois de Anthony Lopes ter sido detetado como infetado com o novo coronavírus.

José Fonte foi dispensado no início da semana, antes do jogo contra Espanha, e foi detetado novo caso no dia em que a seleção planeava viajar para França, onde vai jogar partida da Liga das Nações.

O guarda-redes do Lyon foi dispensado e obrigou a seleção a mudar de planos. Uma nova bateria de testes foi realizada a toda a comitivia e treinará mais uma vez na Cidade do Futebol, às 17h00. A seleção viaja apenas no sábado para Paris. Bruno Varela foi chamado para cobrir a vaga.

A realização do jogo não está ainda, de acordo com um dos vereadores da Câmara Municipal de Paris, em declarações a Bola Branca.

“Será que vai haver jogo? A informação é de hoje [esta sexta-feira], o jogo é no domingo, eu não tenho dúvidas de que isso vai mexer e vai haver propostas nesse sentido [cancelar o jogo]”, destaca Hermano Sanches Ruivo.