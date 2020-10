Covid-19. ​França-Portugal pode estar em risco

A realização do jogo de domingo da seleção nacional frente à França pode estar em risco. Quem o afirma é um dos vereadores da Câmara Municipal de Paris, depois de tomar conhecimento do segundo caso de Covid-19 em jogadores portugueses.



Depois de José Fonte, do Lille, ter testado positivo, no início da semana, agora foi a vez de Anthony Lopes, do Lyon. Dois jogadores da Liga francesa e "realidade que pode tocar ao resto da seleção", alerta Hermano Sanches Ruivo, em entrevista a Bola Branca.



“Será que vai haver jogo? A informação é de hoje [esta sexta-feira], o jogo é no domingo, eu não tenho dúvidas de que isso vai mexer e vai haver propostas nesse sentido [cancelar o jogo]”, destaca.

Sanches Rui garante que, em Paris, "nenhum comentário foi feito nesse sentido". "Agora, se os números se vierem a multiplicar estamos a falar de jogadores que jogam em várias seleções, portanto acho que a questão vai, mais tarde ou mais cedo, ser colocada em cima da mesa”, sustenta o vereador.